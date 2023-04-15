أوضحت «منظمة السكري» في المملكة المتحدة إن مرض السكري يحدث عندما لا ينتج الجسم أي إنسولين (كما في النوع 1)، أو لا ينتج ما يكفي منه (النوع 2). الإنسولين.

أبرز الأعراض التي يجب التنبه لها؟

التبول ليلا

يمكن أن يكون التبول كثيراً، خصوصاً في الليل، علامة على الإصابة بمرض السكري، ويقول الخبراء: «يتراكم السكر في الدم بدلاً من دخوله إلى الخلايا، وتعمل الكلى وقتاً إضافياً للتخلص من السكر الزائد في الدم، لذلك تشعر بالحاجة للتبول في كثير من الأحيان».

الشعور بالعطش

عندما يكون هناك كثير من السكر في الدم، فإن الخلايا تعطي الدم مزيداً من الماء لمحاولة تخفيف السكر فيه، بحيث تترك الخلايا مجففة؛ لأن الخلايا تعاني من الجفاف، فإنها ترسل إشارة كيميائية تخبر جسمك بأنك تشعر بالعطش، لذلك يشرب الناس المياه بكمية كبيرة.

التعب

غالباً ما يكون الشعور بالتعب أكثر من المعتاد علامة على الإصابة بمرض السكري، ويوضح الخبراء: «عندما تكون مصاباً بداء السكري من النوع 2، لا يستطيع جسمك الحصول على ما يكفي من الغلوكوز في خلاياك للحصول على الطاقة، لذلك يعتبر الشعور بالتعب الشديد من الأعراض الشائعة… إنه إرهاق ساحق – أفاد الناس بأشياء مثل النوم في فترة ما بعد الظهر عندما لا يفعلون ذلك بشكل طبيعي، على سبيل المثال».

فقدان الوزن

يحصل فقدان الوزن دون المحاولة، حيث عادةً ما نخزن السكر الزائد على شكل دهون، ويعمل الجسم بجهد أكبر لأنه لا يحتوي على السكر في الخلايا، ولا يزال بحاجة إلى الطاقة، لذلك يصل إلى الطاقة عن طريق التكسير أسفل الخلايا الدهنية، مما يعني أن الناس يفقدون الوزن.

حكة في الأعضاء التناسلية

يمكن أن تحدث حكة الأعضاء التناسلية عندما يكون الشخص مصاباً بداء السكري من النوع 2؛ لأن السكر يمر عبر البول، كما يوضح الخبراء. وهذا يخلق بيئة لطيفة حقاً لنمو البكتيريا، لذلك نحن أكثر عرضة للعدوى، خصوصاً التهابات البول.

عدم التئام الجروح

يعتبر سبب استغراق الجروح وقتاً أطول للشفاء مشابهاً لسبب الحكة التناسلية. ويشرح الخبراء «عندما يكون لديك جرح، فأنت بحاجة إلى طاقة إضافية للتعامل مع المشكلة، ولكن نظراً لأن الجسم يفتقر إلى الطاقة، فإن العناصر الغذائية لا تصل إلى المناطق الصحيحة كما ينبغي، والبيئة مهيأة للبكتيريا لأنها تتغذى بشكل جيد وتتكاثر».