فارق بطل سباق الدراجات المائية الكويتي عبدالعزيز الزعتري، الحياة بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول أمام منزله.

وتوفي “الزعتري” عن عمر 34 عامًا، يوم الاثنين الماضي، وتم تشييعه ودفنه في “تراب الأموات” صباح اليوم التالي.

وقال أحد جيران “الزعتري” أنه تم قتله بـ13 طلقة، أطلقها عليه قاتله، الذي كان يركب في “وانيت أسود”؛ حيث قُتل أمام منزله وأمام والدته، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو في حضنها.

وأفاد مواطنون كويتيون إن القاتل لا يزال حرًا طليقًا ولم يتم الوصول إليه بعد، مبينين أن القاتل عمد إلى إخفاء كل معلومة عنه، حيث كان ينتظر “الزعتري” أمام منزله وهو يرتدي خوذة، كما قام بإزالة أرقام السيارة التي كان يركبها.