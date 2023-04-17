وجه الشيخ عبدالله المطلق شخصاً اشترى قطعة أرض قبل 9 سنوات، وينوي بيعها إذا ارتفع سعرها أنوي، فمتى تجب عليه الزكاة؟
وقال المطلق :” يجب عليك الزكاة في حول مالك فمثلا إذا كان لديه ١٠٠ ألف يزكيها برمضان”
وأضاف ” يشوف الشخص كم بلغت قيمة العقار أو الأرض إذا كان شاريها ب١٠٠ وصارت ١٢٠ يزكي ١٢٠ وهكذا ويزكي في شهر رمضان “.
#فتاوى | اشتريت قطعة أرض قبل 9 سنوات، وإذا ارتفع سعرها أنوي بيعها، متى تجب علي الزكاة؟ الشيخ عبدالله المطلق يوضح ذلك. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/WjpezVLPMV
— قناة السعودية (@saudiatv) April 17, 2023
انت بحلالك ابخص