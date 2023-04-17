على خلفية الأحداث التي يشهدها السودان، ظهرت مجموعة من الصائمين يتناولون الإفطار تحت وابل من الرصاص بالخرطوم أثناء احتدام الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم.