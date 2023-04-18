وافق أحد الشبان العراقيين على تنفيذ تحدٍ غريب، يقضي بتقبيل فتاة ممن يصادفهن في الطريق، وذلك من أجل الحصول على هاتف جديد.

ولكن سرعان ما تحول هذا التحدي إلى موجة غضب عارمة، بعد أن وثق تقبيله طفلة لا تكاد تبلغ من العمر 8 سنوات.

وظهر الشاب الذي لم يعرف اسمه سعيدا بقبول الصغيرة البريئة، دون أن يعي ما يعرضها له من انتهاك بحق الطفولة، لتنهال الانتقادات من قبل العديد من العراقيين على ما وصفوه بهذا الانتهاك الصارخ للطفولة والاستهتار التام والتحرش بالصغار.

وطالب العراقيون بالقبض على المتورطين بهذا الفيديو ومحاسبتهم، معتبرين أنهم انتهكوا كافة القوانين والأعراف التي تحمي الأطفال.

والجدير بالذكر أن القانون العراقي يجرم التحرش بالأطفال، ويدرج عقوبته تحت الظرف المشدد، وبالتالي يوقع أقصى العقوبات بحق مرتكبه، إذ يعاقب كل من اعتدى على عرض طفل أنثى أو ذكر أو شرع في هتك عرضه بأي طريقة من الطرق بالحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.