وثق مقطع فيديو مشهدًا لم يستغرق سوى 30 دقيقة لاهتمام رجال الأمن والفرق الطبية بطفل فقد والديه داخل صحن المطاف في الحرم المكي.

كانت البداية عندما وجد رجال الأمن طفلًا فقد والديه، حيث طلب أحد ضباط صحن الطواف بعض المعلومات من الطفل عن والده أو أحد من ذويه، بعد أن قام بتهدئته وطمأنته.

واستطاعت الجهات المختصة أن تتواصل مع والد الطفل، حيث تم إبلاغه بمكان تواجد طفله، وتم تسليم الطفل إلى والده بعض مضي نحو نصف ساعة من الوقت، بحسب قناة العربية.