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الثلاثاء18 ابريل

طفل سوداني بدموع حارقة: قتلوا أصحابي وأنا عالق بين المتحاربين

منذ 16 دقيقة
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طفل سوداني بدموع حارقة: قتلوا أصحابي وأنا عالق بين المتحاربين
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ناشد طفل سوداني والدموع تملأ عينيه، الجيش وقوات الدعم السريع وقف القتال المحتدم.

وقال الطفل بصوت مليئ بالحزن والأسى :” والله لا نريد للسودان دمارا مثل هذا”، مُشيرًا إلى أن بعض أصدقائه توفوا بينما هو عالق بين المتحاربين ويناشد الجميع وقف القتال.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا في السودان، وتعاطف معه الكثيرون.

والجدير بالذكر أن المواجهات في السودان أدت إلى مقتل 185 على الأقل وإصابة أكثر من 1800 آخرين، بينما يتحدث الطرفان عن تحقيق مكاسب في الصراع الذي شهد شن ضربات جوية ومدفعية.

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