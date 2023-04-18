جرى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إزالة الشريط الشائك بمحيط السراي الحكومي في بيروت.

وكان محيط السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية قد شهد اليوم مظاهرات، وذلك بالتزامن مع الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء لمناقشة الحلول المطروحة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام وزيادة الأجور والمعاشات.

يذكر أن قوى الأمن الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، والابتعاد عن الأسوار الشائكة في ساحة رياض الصلح، والالتزام بتوجيهات العناصر المكلفة بحفظ الأمن والنظام في المكان.