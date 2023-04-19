أبدى الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، استيائه من قيام أحد رجال القانون بالدفاع عن لاعب قام بحركة غير أخلاقية.

وكتب “جستنيه” على حسابه بموقع “تويتر”: حينما يدافع من له ارتباط و علاقة بالقانون وله خبرة طويلة كناقد رياضي عن لاعب قام بحركة غير اخلاقية تحت أي مبرر فتلك مصيبة لرجل قانون يدافع عن الخطأ وكأنه يبرر للمذنب سلوكه المشين بسبب الميول او من أجل التصدي لآراء زملاء آخرين يختلفون معه في الرأي والميول”.

يذكر أن لاعب فريق نادي النصر، كريستيانو رونالدو قام بحركة غير أخلاقية يوم أمس عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الهلال، الأمر الذي أثار ضجة في الوسط الرياضي، ووصل أصداء ذلك لصحف عالمية.