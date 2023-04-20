توصل العلماء إلى الآلية التي يتحول بموجبها الشعر للون الرمادي، لافتة إلى أن الخلايا الجذعية مع التقدم في العمر تفقد قدرتها في الحفاظ على لون الشعر.

وأوضحت دراسة حديثة أن بعض الخلايا الجذعية تتمتع بقدرة فريدة على الانتقال بين حجيرات النمو في البصيلات، إلا أنها تفقد القدرة على الحركة مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى ظهور اللون الرمادي.

وأشارت إلى أنه مع التقدم في العمر، وتساقط الشعر بشكل متكرر، تتعثر أعداد متزايدة من الخلايا الجذعية في الانتقال داخل حجيرات نمو بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تحول لونها للرمادي

وأكد كبير الباحثين في الدراسة، مايومي إيتو: “إن فقدان وظيفة تشبه الحرباء في الخلايا الجذعية قد يكون مسؤولاً عن الشيب وفقدان لون الشعر”.