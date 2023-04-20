تستمر لليوم السادس على التوالي القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث دوت انفجارات من المطار الرئيسي في الخرطوم الذي أُغلق بعد اندلاع الاشتباكات قبل 5 أيام، وتصاعد دخان كثيف في السماء.

وخلت الشوارع من المارة إلى حد بعيد في العاصمة التي يقطنها نحو 5.5 مليون نسمة، حيث يعانون حالياً من انقطاع الكهرباء والماء، فيما لا تزال المعارك محتدمة في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث يحاول طرفا النزاع إحكام السيطرة عليهما، ليحكم استيلائه على العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني إجلاء 177 فرداً من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية بعد احتجازهم في مطار مروي على أيدي قوات الدعم السريع.