انتقد سلطان خميس – مدرب وطني أداء بعض لاعبي نادي النصر، لافتاً إلى أنهم لم يقدموا أي مستوى يوازي قيمتهم المالية.

وقال خميس :” اللاعب الآن يكلف النادي ملايين لذلك يجب أن يكون هناك محاسبة على الأخطاء في المباريات خاصة المباريات التي تحتاج الحسم”.

واضاف” يفترض أن يكون كرستيانو هو المدرب الثاني في الفريق يدير المنظومة بخبرته حيث إنه متشبع ماليا وفنياً ومتشبع إنجازات حيث يجب أن يستفاد من خبرته”.