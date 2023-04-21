أوضحت تقارير صحفية ألمانية، تفاصيل جديدة بشأن مستقبل الدولي السنغالي ساديو ماني مع نادي بايرن ميونخ الألماني عقب أزمات اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعد ماني بطلا لواقعتين كبيرتين في بايرن ميونخ بعدما ضرب زميله في الفريق ليروي ساني، ثم غادر الملعب بعد مباراة بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي دون تحية الجماهير.

وسيناقش توخيل مستقبل كل من ساديو ماني وسيرجي غنابري مع الإدارة خلال الأسابيع المقبلة، حيث بات الثنائي المرشح الأبرز لمغادرة الفريق الصيف المقبل.

وتسبب ساديو ماني، في مشكلة أخرى بعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

وتراجع مستوى غنابري بشكل لافت هذا الموسم، كما تلقى انتقادات عديدة بسبب غياب تركيزه واهتمامه بالموضة على حساب كرة القدم.

ويبحث توخيل من الآن عن مهاجم أساسي لقيادة خط الهجوم، ما يدفعه للتخلص من بعض اللاعبين من أجل توفير الأموال لضم لاعب جديد في ظل رغبته في الاحتفاظ بشوبو موتنغ ليصبح مهاجما احتياطيا الموسم المقبل.

وذكرت التقارير إن بايرن ميونخ يفاضل بين مجموعة لاعبين لقيادة خط الهجوم، مثل فيكتور أوسيمين وكولو مواني ودوسان فلاهوفيتش، وجميعهم سيكونون مرتفعي التكلفة في نادٍ لا يدفع كثيرا لشراء اللاعبين.