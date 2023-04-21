يطلق مصطلح السرطان على مجموعة الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية.

وفي الوقت الذي فيه أعراض محددة مرتبطة بأنواع معينة من المرض، مثل وجود كتلة في الصدر تشير إلى سرطان الثدي، فإن البعض الآخر أكثر عمومية، وهو ما قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ للمرض.

ويعد من بين هذه الأعراض “العامة” للسرطان والتي يجب البحث عنها، نجد التعرق الليلي “الشديد” أو الحمى، وفقا للمؤسسة الخيرية Cancer Research UK، ويمكن أن يحدث هذا مباشرة بسبب المرض نفسه أو بسبب عدد من الأسباب الأخرى المرتبطة به مثل الأدوية والعدوى والتغيرات الهرمونية.

وقالت المؤسسة الخيرية: “التعرق في الليل أو ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) يمكن أن يكون بسبب الالتهابات أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وغالبا ما تعاني منه النساء في وقت قريب من سن اليأس. لكن تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك تعرق شديد وغزير في الليل أو حمى غير مبررة”.

وتوجد سبعة أنواع من السرطان يمكن أن تسبب التعرق أكثر من المعتاد: لمفوما لاهودجكينية، لمفوما هودجكين، الأورام السرطاوية، سرطان الدم، ورم الظهارة المتوسطة، سرطان العظام، سرطان الكبد، عدوى، فيما تعتبر العدوى من أكثر أسباب التعرق شيوعا لدى مرضى السرطان.