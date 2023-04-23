أكد سفير المملكة في السودان علي جعفر أنه تم إجلاء المواطنين من السودان بتوجيهات ومتابعة من قيادة المملكة.
وقال جعفر :” وصلنا إلى مدينة بورتسودان، بعد إجلاء عدد من المواطنين السعوديين بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم”
وأضاف ” قمنا بمتابعة دقيقة لسير موكب التفويج للاطمئنان على راحة المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم من الجنسيات، حيث تم توفير الحماية اللازمة لذلك”.
فيديو | سفير المملكة في السودان علي جعفر: تم إجلاء المواطنين من السودان بتوجيهات ومتابعة من قيادة المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/YR1shgwRCU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2023
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