أكد سفير المملكة في السودان علي جعفر أنه تم إجلاء المواطنين من السودان بتوجيهات ومتابعة من قيادة المملكة.

وقال جعفر :” وصلنا إلى مدينة بورتسودان، بعد إجلاء عدد من المواطنين السعوديين بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم”

وأضاف ” قمنا بمتابعة دقيقة لسير موكب التفويج للاطمئنان على راحة المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم من الجنسيات، حيث تم توفير الحماية اللازمة لذلك”.