في لافتة مبهرة من نوعها، عبّر شاب أردني عن امتنانه لزوجته من خلال تقديم عيدية عبارة عن 30 ألف ليرة ذهب، بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 1500 دينار أردني.

ويُشار إلى أن قيمة الـ30 ليرة ذهب، تقدر بحوالي 30 ألف دينار أردني أي نحو 45 ألف دولار أمريكي، كما قدم دعوة لها ولأهلها في أفخم الفنادق.

وقال صاحب محل أزهار في مادبا، عبر منشور على “فيسبوك”:” أن عيدية الشاب جاءت مكافأة لها على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان.”

وأضاف:” أن مكافأة كل يوم في رمضان تمثلت في “ليرة ذهب”، وهي عبارة عن قطعة ذهبية.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المنشور معتبرين الهدية “حق الملح”، وهي عادة متوارثة في دول المغرب العربي وليس في بلاد الشام أو المشرق العربي.