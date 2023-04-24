سجل نادي الهلال سابقة تاريخية في تأهله للعب على ثالث نهائيات بالرغم من إيقافه فترتين تسجيل وفي ظل وجود غيابات لأبرز لاعبيه على فترات؛ إلا أن الهلال نجح في بلوغ نهائيات كان أبرزها نهائي بطولة أندية العالم وذلك بعد أن نجح في إقصاء الوداد البيضاوي المستضيف بركلات الترجيح ومن ثم إقصاء فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية في دور الأربعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواجه ريال مدريد في نهائي العالم في لقاء مثير انتهى للنادي الملكي بنتيجة ٥ -٣ .

التحدي الهلالي لم ينتهي عند هذا الحد، بل قدم ملحمة كروية في تصفيات العرب الآسيوية ونجح في خطف بطاقة التأهل للنهائي الآسيوي بعد أن تخطى جميع فرق القرب ختمها بنتيجة كبيرة قوامها ٧ أهداف من أمام الدحيل القطري مستضيف التصفيات ليتأهل لمقابلة اووار الياباني على نهائي آسيا .

الطوفان الأزرق اجتاح محليًا بطولة كأس الملك بعد أن نجح في كلاسيكو الكرة السعودية من إقصاء الاتحاد على ملعبه وأمام جماهيره في استاد الجوهرة بهدف دون مقابل، ليعلن نفسه أول المتأهلين للنهائي الكبير والذي من المتوقع أن يقام خلال الشهر المقبل .