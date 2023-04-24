أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح المصرف أن المسمى الوظيفي هو:

– مدير تخطيط الولاء.

‏(Manager Loyalty Planning)

وأفاد بأن التقديم متاح الآن عبر موقعه الرسمي.