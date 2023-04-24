أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح المصرف أن المسمى الوظيفي هو:
– مدير تخطيط الولاء.
(Manager Loyalty Planning)
وأفاد بأن التقديم متاح الآن عبر موقعه الرسمي.
أعلن مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح المصرف أن المسمى الوظيفي هو:
– مدير تخطيط الولاء.
(Manager Loyalty Planning)
وأفاد بأن التقديم متاح الآن عبر موقعه الرسمي.
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