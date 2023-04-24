وصل تطبيق “بلو سكاي” Bluesky، المطور من قبل الرئيس التنفيذي السابق لـ«تويتر» جاك دورسي، إلى مستخدمي أندرويد عن طريق متجر Google Play ، حيث يعد التطبيق الجديد منافساً لتطبيق تويتر.

وتُظهر لقطات الشاشة المضمنة مع التطبيق في المتجر أن بلوسكاي يشبه إلى حد كبير منصة تويتر الحالية، خصوصاً فيما يتعلق بالخط الزمني، وصفحات الملفات الشخصية.

وتصف بلوسكاي نفسها بأنها شبكة اجتماعية اتحادية، إذ توجد العديد من الشبكات المنفصلة ضمن مركز واحد.

ووفقاً لبلوسكاي، فإن بروتوكول النقل الموثوق بُني على أربعة مُثُل رئيسية هي: قابلية نقل الحساب، والخوارزميات، والأداء، وقابلية التشغيل البيني. ويُفترض بإطار العمل هذا أن يسمح للمستخدمين بسهولة نقل بيانات الحساب إلى مزود آخر لبلوسكاي، إضافة إلى منحهم مزيداً من القدرة على التحكم فيما يرونه على الشبكة.