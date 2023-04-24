أثارت صورة متداولة لصلاة النساء بجانب الرجال في عيد الفطر المبارك، حالة من الجدل والاستنكار، لا سيما وأن الأمر سبق حدوثه في السنوات الأخيرة الماضية.

ومن جانبها تقدمت نائبة برلمانية مصرية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بشأن تكرار “الاختلاط بين الرجال والنساء” في صلاة العيد.

وقالت النائبة عايدة السواركة في طلبها إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة “انتشار ظاهرة غريبة على مجتمعنا، تنتشر للأسف في مصر دون غيرها من البلاد العربية والإسلامية”، إذ شهدت ساحات مساجد في مصر اختلاطا بين الرجال والنساء أثناء أداء صلاة عيد الفطر، الذي حل الجمعة، رغم التحذيرات الدينية من هذه الظاهرة.

وأكدت أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد، من دون فاصل أو حاجز، “تعد صريح على قواعد الشرع الشريف.. لا يجوز”.