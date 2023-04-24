وثق أحد السكان في ولاية يوتا الأمريكية لحظة انزلاق منزلين كانا يطلان على واد في مدينة درابر، في حين تم إخلاء المنزلين الى جانب منازل أخرى بسبب مخاوف من حدوث انزلاقات أخرى.

وتواجه تلك المباني المصير نفسه، ويقول مسؤولون أمريكيون إن ذوبان الجليد والتغيرات في ظروف التربة يمكن أن تكون السبب في حدوث ذلك.

ويرصد مقطع الفيديو المصور سقوط العديد من المنازل في ولاية يوتا الأمريكية بسبب ذوبان الثلج الذي أدى لانزلاق طيني لوجودها على تلة مرتفعة.

وانهارت البيوت وكأنها مصنوعة من الورق، وأفادت الوكالات بأنه لم يصب أحد جراء الحادث.