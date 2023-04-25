عانى آلاف الأمريكيين من أعراض جانبية بعد لقاح كورونا، حيث اشتكوا من تعرضهم للإصابة بطنين شديد في الأذن.

وقال يوتا، جوناثان بيغ، الطبيب المعالج في مستشفى انتر ماونتن بولاية يوتا :” لا يوجد رابط طبي مباشر ومثبت بين طنين الأذن واللقاحات المضادة لكورونا.

وأضاف : لكن في الوقت نفسه نعلم بشكل قاطع أن كلا من كوفيد 19 واللقاحات تتسبب برد مناعي عبر إنتاج الأجسام المضادة والتي قد ترتبط بعدد من الآثار الجانبية التي يجري الحديث عنها، دون أي بيانات طبية حاسمة في هذا الشأن حتى الآن”.

ويترافق هذا الجدل المتجدد، مع إصرار الجمهوريين في الكونغرس الأميركي على مواصلة تحقيق واسع النطاق حول وباء كورونا، لا يقتصر على أصله، بل يمتد إلى مدى نجاعة اللقاحات وسلامتها.