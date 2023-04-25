كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يذهبون إلى الصالات الرياضية صباحًا يحرقون الدهون أكثر من الأشخاص الذين يذهبون للتمرين في المساء.

قام الباحثون في الدراسة بفحص الجينات النشطة في الأنسجة الدهنية، والمعروفة أيضا باسم دهون الجسم، ووجدوا أن تلك المشاركة في زيادة التمثيل الغذائي كانت أكثر وفرة في فترة الصباح، بغض النظر عن كمية الطعام المستهلكة.

حيث تقوم جينات التمرين الصباحي بتفكيك الدهون عن طريق إنتاج الحرارة والميتوكوندريا، (الحمض النووي الموجود في عضيات الخلايا البشرية) في الأنسجة الدهنية.

فوائد ممارسة الرياضة في الصباح :

رفع مستويات الطاقة

ترفع التمارين الصباحية نبضات القلب، مما يؤدي إلى تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين والمغذيات الضرورية لرفع الطاقة.

زيادة الإنتاجية

الاستيقاظ مبكرًا وممارسة الرياضة الصباحية يعطي شعورًا بالإنجاز والتحفيز الذي يستمر على مدار اليوم.

كما تساعد الرياضة الصباحية على تحسين قدرة اتخاذ القرارات وزيادة التركيز، مما يزيد من إنتاجية وفاعلية الشخص لبقية اليوم.

تحسين جودة النوم

تساعد الرياضة الصباحية على زيادة الفترة التي ينامها الشخص باسترخاء وعمق، كما تقلل من احتمالية الاستيقاظ في الليل.

تحسين المزاج

تعد 10 دقائق من التمارين الصباحية كافية لتقليل مستويات التوتر وتحسين المزاج والتقليل من العصبية، وذلك عن طريق زيادة مستوى الإندورفينات في الجسم وتقليل مستوى هرمون الكورتيزول.