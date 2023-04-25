أعلنت هيئة البحرين للسياحة، بدء التحقيق في حيثيات النصب على الفنان هاني شاكر، من متعهد حفله الأخير في البحرين.

وجاء تحركات الهيئة عقب تداول فيديو للفنان هاني شاكر من حفله بالبحرين، يعلن من خلاله تعرضه للنصب.

وقال الفنان في الفيديو : “بحبكوا جدًا وبحترم وجودكم معايا جدًا.. بالرغم من الظروف الغربية اللي حصلتي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه بإنه يدفع لنا أجر الفرقة وأجري.. لكن أنا وجودي معاكوا أحلى من أجري مليون مرة”.

وأكدت الهيئة حرصها الشديد على تطبيق اللوائح والقوانين، في ما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، لحفظ حقوق جميع الأطراف.