تفشى وباء الحصبة بشكلٍ كبير في المحافظات الشمالية اليمنية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وتفاقمت الحالة الصحية لأحد الأطفال بعد أن عجز والده عن نقله إلى المستشفى، وبعد يومين فقط، لم يعد قادرًا على الإبصار بعينيه، حيث تضررت قرنيتاه بشكل كبير، وهي إحدى مضاعفات الإصابة بالحصبة وفقًا للأطباء.

ويقول والد الطفل إن أحد أولاده فقط تلقى لقاح الحصبة، وعندما أصيب لم يلبث إلا أياما حتى استعاد صحته، بينما لم يتلقَ إخوته الباقون أي لقاحات، بسبب التحريض الحوثي ضد اللقاحات منذ سنوات في المناطق الشمالية من اليمن.