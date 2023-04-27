لقى طفل لم يتجاوز عمره ٥ أعوام، مصرعه غرقًا، مساء أمس الأربعاء؛ بعدما جرفته السيول لأكثر من ٦ كلم؛ حيث انقلبت المركبة التي تُقله برفقة والده وأحد إخوته في أحد أودية رويغب بمحافظة ثادق شمال مدينة الرياض ١٢٠كلم.

ويُشار إلى ان أحد المواطنين كان ذاهبًا لرعاية حلاله -الإبل والمواشي- في صحراء رويغب، برفقة ابنيه، وعند المغرب هطلت الأمطار الغزيرة على المنطقة؛ فأسرع بالرجوع للمنزل، وعند عبوره لأحد الأودية انقلبت مركبتهم نتيجة قوة السيول، فنجا الأب وأحد أبنائه؛ فيما جرفت السيول الطفل الذي يبلغ ٥ أعوام.

وتَلَقّت الفِرَق التطوعية بلاغًا في حدود الساعة الـ٨ مساء، وتَواصل البحث من قِبَل الجهات المختصة والفِرَق التطوعية والمواطنين على طول الوادي.

وبتواصل بحث الفرق التطوعية تَمَكّن فارس فريق “إنجاد” محمد جميل العبدالله، وعدد من المتطوعين من خارج الفريق، من العثور على الطفل على بُعد 6 كيلو من موقع السيارة، عالقًا في شجرة وقد فارق الحياة.