أثار عدد من الرجال الأجانب الجدل بزواجهم من دمى، ليقرر أغلبهم بعد فترة قصيرة الانفصال عنها.

حيث تزوج لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، يوري تولوتشكو، من الدمية “مارجو” في حفل عام 2020 بعد قصة حب عاطفية أثناء إغلاق فيروس كورونا (كوفيد_19)، واصفا الأمر بـ “الحب من أول نظرة”، لكنه أعلن الانفصال لاحقا.

“أصبحت وحيدا أثناء فترة الإغلاق من فيروس كورونا” بهذه الكلمات برر نجار أسترالي يبلغ من العمر 54 عاما، لم يكشف عن اسمه، ويعيش بمفرده، إعلان ارتباطه بدمية.

فيما أعلن ألكسندر ستوكس، 37 عاما، من ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، أنه على علاقة بدمية بحجم الإنسان يسميها “ميمي”، مشيرا إلى أنها أخذته من عائلته وأصدقائه المقربين.