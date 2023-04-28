لجأ باحثون إلى قشر بيض الدجاج الذي يتوافر بكثرة وقليل التكلفة لترقيع عظمي آمن وفعال للإنسان، وفق ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Smart Materials in Medicine.

وقام الباحثون بتطوير طريقة جديدة للذوبان والترسيب لتكوين جزيئات فوسفات الكالسيوم غير المتبلورة ACP من قشر بيض الدجاج، والتي تعتبر ضرورية لتكوين العظام الممعدنة وقد تم استخدامه سابقًا كبديل للعظام بسبب مكوناته.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة كينالي ما، أستاذ بقسم المواد الحيوية في جامعة أوسلو: إن “قشور البيض مادة خام مثالية لتصنيع مواد التطعيم العظمي لأنها تحتوي على الكثير من مكونات الكالسيوم والفوسفور. كما توجد أيضًا بعض العناصر النزرة المرتبطة بتجديد العظام، مثل المغنيسيوم والسترونتيوم، في قشر البيض”.

ودمج الباحثون جزيئات ACP في جسم كروي ثلاثي الأبعاد لتحليل نشاط تكوين العظام للجسيمات بشكل أفضل من خلال التفاعل بين أنسجة عظام المضيف ومواد التطعيم. واكتشفوا أن جزيئات ACP في قشر البيض في المختبر تتفاعل بشكل واقعي مع الخلايا التي تبني العظام، إلى جانب مزايا أنها غير سامة ومتوافقة مع المناعة وفعالة في تعزيز تجديد العظام.

وأوضح هافارد جوستين هاوجي، من جامعة أوسلو بالنرويج والباحث المقابل في الدراسة: “تبشر هذه التقنية بتوفير إمدادات غير محدودة من مواد التطعيم العظمي النشطة بيولوجيًا والمستدامة مع تقليل التلوث البيئي.