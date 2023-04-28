لقى طفل عمره عامين مصرعه غرقا في بحيرة قبل أن يبتلعه تمساح، ليتم العثور عليه متوفيًا في فم تمساح.

تم الإبلاغ عن اختفاء الطفل الذي يدعى “تايلن موسلي” بعد العثور على والدته “باشون جيفري” البالغة من العمر 20 عامًا ، متوفية في شقتهم بـ 100 طعنة في فلوريدا بالولايات المتحدة

وعثرت الشرطة بعد عمليات من البحث استمرت ليوم واحد على جثة الطفل البالغ من العمر عامين في فكي زاحف.

أطلقت الشرطة النار على التمساح ، الذي أسقط جثة الصبي بعد ذلك وأكد أحد الفاحصين الطبيين في مقاطعة بينيلاس أن الصبي توفي بعد غرقه في بحيرة بالقرب من شقة باشون في لينكولن شورز.