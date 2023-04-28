تداول على مواقع التواصل الاجتماعي في بارغواي، مقطع فيديو لفتاة تعرضت للاغتصاب والقتل بعد أن باعتها والدتها لشراء المخدرات.

وتفصيلا، بدأت الحادثة البشعة عندما باعت الأم أوريليا ساليناس، البالغة 42 عاماً، ابنتها لوز مايدا، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، إلى صديقها تاجر المخدرات مقابل ما قيمته 10 جنيهات إسترلينية من الكوكايين.

وكشفت اللقطات صديق ساليناس وهو يحمل الفتاة الصغيرة بعيداً بين ذراعيه في الساعات الأولى من الصباح.

وأظهر المقطع البشع الفتاة البريئة وهي تحاول جاهدة للابتعاد عن صديق والدتها وهو يهرب بها من المنزل.

بينما يسير الرجل في طريق والطفلة متدلية على كتفه، حيث يمكن رؤيته وهو يصفعها بيده لمنع تململها.

والجدير بالذكر أنه بعد مرور أكثر من 24 ساعة على ارتكاب الجريمة المروعة، اكتشف الجيران المرعوبون جثة الفتاة الصغيرة في منزل مهجور مغطاة بقميص ووضعت فوق سرير بعد اغتصابها وقتلها.