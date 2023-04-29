كشف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، عن استعداده للتفاوض مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، شرط وقف إطلاق النار.

وأشار محمد حمدان دقلو، إلى أنه يوجه رسالة للجيش مفادها أن قواته لا تريد الحرب، قائلاً: “رسالتي لقوات الجيش أننا لا نريد محاربتكم .. عودوا إلى ثكناتكم ولن نقاتلكم”.

وأكد على استعداده لإجراء مفاوضات مع البرهان شرط وقف إطلاق النار، مطالباً إياه بوقف الأعمال العدائية، مبينا أن التفاوض يأتي بعد وقف النار، مشدداً أنه لا مباحثات قبل ذلك.

وتابع أنه قواته لم تبدأ الحرب، موضحاً: “لم نطلق الرصاصة الأولى وفوجئنا بأن البلد مغلق وبدأوا في إطلاق النار علينا… طالبنا بالهدنة منذ اليوم الأول للحرب وبدأنا بفتح ممرات إنسانية داخل مناطق سيطرة قواتنا”.