أكد الباحث السياسي منيف الحربي أن الجهود السعودية متواصلة لإجلاء الرعايا السعوديين والأجانب والأغلبية العظمي من رعايا الدول الشقيقة،

وأوضح الحربي سبب قيام المملكة بإجلاء رعايا دول تمتلك مواقف غير جيدة معها مؤكداً أن السعودية خلال أقل من ثلاثة أعوام تقود المشهد الدولي من جديد، فضلاً عن أن البعد الإنساني هو ركيزة من ركائز السياسة الخارجية للمملكة دون النظر إلى البعد الطائفي أو البعد العرقي فهي تقدمه للإنسانية.

وأضاف ” وكذلك يعود الأمر الثالث للحرفية العالية لدى المملكة في إدارة الحشود، والأمر الرابع يعود للمهنية العالية لدى قواتها المسلحة، والأمر الخامس أن المملكة أجلت رعايا بعض الدول التي لها مواقف غير جيدة معها ومع ذلك لم تنظر إلى هذه الجوانب السياسية وإنما نظرت للجوانب الإنسانية “.

وتابع” كندا كانت لديها مواقف غير جيدة مع السعودية ومع ذلك قمنا بإجلاء رعاياها لأن هذه هي أخلاق المملكة” مؤكداً أن المملكة أمنت الجميع لأن لدى الأطراف السودانية ثقة بها.

فيديو | لماذا تقوم المملكة بإجلاء رعايا دول تمتلك مواقف غير جيدة معها؟ شاهد إجابة الكاتب والباحث السياسي منيف الحربي#هنا_الرياض pic.twitter.com/3NJ8x6kQ08 — هنا الرياض (@herealriyadh) April 28, 2023