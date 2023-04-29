أكد الدكتور محمد الأحمدي أن السهر يؤدي الى التعب، الأمر الذي ينتج عنه مشاكل التوتر وقلة التحمل والغضب. ‎

وقال الأحمدي :” الإنسان كائن ليلى، والطلاب الذين يذهبون إلى مدارسهم مواصلين يكون جهازهم المناعي في أقل مستوياته ناهيك عن قدراتهم على الاستيعاب وانخفاض الإنتاجية بشكل كبير جدا”

وأضاف ” إذا قل النوم زادت نسبة تقبلك لأي عدوى، وانتشار الزكام في الفترة الأخيرة سببه اختلاف وتقلب فترات النوم”.

وتابع” تقول إحدى الدراسات أن ٦ ساعات نوم في الليل فيما أقل يزيد نسبة الإصابة بالعدوى ٢٧٪، والأشخاص الذين ينامون من ٨ إلى ٩ ساعات في اليوم يزيد عندهم جهاز المناعة بنسبة ٤٤٪ ”

#من_السعودية | د.محمد الأحمدي: السهر يؤدي الى التعب، ومن هنا تبدأ مشاكل التوتر وقلة التحمل والغضب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/yZUBDbXtV8 — قناة السعودية (@saudiatv) April 29, 2023