قرر نادي ساو باولو البرازيلي فسخ عقد مهاجمه بدرينيو عقب انتشار رسائل عبر الشبكات الاجتماعية يهدد فيها صديقته السابقة أماندا نونيش بالقتل.

وتم استبعاد بدرينيو في الثاني من مارس الماضي على سبيل الاحتياط من تدريبات ساو باولو، الذي كان قد انضم له في يناير الماضي معاراً من لوكوموتيف حين تقدمت نونيش بشكوى للشرطة من اعتداءات وتهديدات رفيقها السابق.

وصرح النادي في بيان له أنه قرر فسخ عقده مع اللاعب نهائياً “بعد تقييم عادل ومفصل أجراه القسم القانوني وقسم اللوائح إثر الأحداث التي تورط فيها اللاعب”.