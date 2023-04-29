أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على إمكانيات نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، مؤكدًا أن مهمة نجم أوراوا ريد دياموندز، هيروكي ساكاي لإيقافه لن تكون سهلة.

وقال الاتحاد الآسيوي: “ربما تكون المعركة الفردية الأكثر إثارة للاهتمام هي على يسار الهلال، حيث من المتوقع أن يعود سالم الدوسري إلى التشكيلة الأساسية لنادي العاصمة الرياض ويواجه ظهير أوراوا الأيمن المخضرم هيروكي ساكاي، حيث تعرض للإصابة أكثر من مرة وهو ما أبعده عن المباريات الأخيرة”.

وأضاف: “لطالما كان الدوسري أحد النجوم البارزين في كرة القدم الآسيوية، وقد تصدر عناوين الصحف العالمية عندما أسقط هدفه المذهل الأرجنتين في كأس العالم. من المقرر أن يشارك في خامس نهائي له في دوري أبطال آسيا في النسخ التسع الماضية ويتطلع إلى الفوز باللقب الثالث له في هذه البطولة”.

وتابع: “في هذه الأثناء، كان ساكاي أحد أكثر لاعبي اليابان ثباتاً في كرة القدم الأوروبية على مدار عقد من الزمان، حيث لعب مع هانوفر 96 ومرسيليا، ووصل مع الفريق الفرنسي إلى نهائي الدوري الأوروبي موسم 2017-2018، قبل أن يعود إلى وطنه للانضمام إلى أوراوا منتصف عام 2021”.

واستكمل: “ستكون المهمة الأساسية لمدافع أوراوا هي إبطال قدرة الدوسري على الإبهار، لكن اختراقات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً على الجانب الأيمن تشكل أيضاً تهديداً كبيراً للهلال. ويمكن لأي منهما أن يتصدر المشهد في هذه المواجهة وأن يكون له رأي كبير في وجهة كأس دوري أبطال آسيا”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.