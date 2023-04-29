أوضح الصحفي الكويتي جاسم الجريّد، أن الداعية الإسلامي طارق السويدان متناقض وتحوّل من السلفية إلى الإخوان المتطرفين وخائن في الشأن الكويتي.

وكشف الجريد سر تحول الداعية الإسلامي طارق السويدان من السلفية وانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى مواقفه المتناقضة والخيانة العظمى التي فعلها ضد الكويت فترة الاحتلال العراقي لها.

وأوضح ” طارق سويدان من فترة لفترة، هو والإخوان المتطرفين، يرسلون رسائل ويجسون نبض الشارع، ليتحققوا من مدى تغير وجهة نظر الناس للمظلومية، التي ينادي بها الإخوان، مشيرًا إلى أنه لامجال للتعاطي معهم”.

وتابع أن طارق سويدان، منذ خروجه من الولايات المتحدة الأمريكية وهو متناقض، وتحول من السلفية لـ الإخوان، وأن السبب الأساسي لهذا التقلب، الدكتور سلمان العودة والدكتور يوسف القرضاوي، مبينا أن طارق سويدان هو من أحدث النقلة النوعية الكبيرة لجماعة الإخوان المتطرفة، لأنه هو من وضع فكر إعداد القادة وفقه الثورات في منهجهم.

وأشار “الجريد” إلى أن سويدان متقلب حتى في الشأن الكويتي، والشأن العماني، مضيفًا: هم يمارسون الاندماج مع السرورية “السلفية الحركية” الموجودة في الكويت وهذه مشكلة.