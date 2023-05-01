ترامب في مأزق قانوني جديد

في حين تحقق مكاتب الادعاء العام في جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020، كان المدعون الفيدراليون يبحثون أيضًا عما إذا كان ترمب ومجموعة من مساعديه السياسيين العارفين بخسارته السباق، ولكنهم استمروا في جمع الاموال.

ويحاول المدعون بقيادة المحامي الخاص جاك سميث، تحديد ما إذا كان ترامب ومساعدوه قد انتهكوا قوانين الاحتيال الفيدرالي.

وأصدر المدعون في الأشهر العديدة الماضية مجموعات متعددة من مذكرات الاستدعاء في محاولة واسعة النطاق لفهم منظمة “Save America”، والتي تم إنشاؤها بعد فترة وجيزة من الانتخابات ككيان رئيسي لجمع الأموال للرئيس السابق ترمب.

وركز المدعون بشكل كبير على تفاصيل الشؤون المالية للحملة والإنفاق وجمع الأموال، مثل من كان يوافق على طلبات تقديم التبرعات عبر البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى قوائم المتبرعين الصغار المحتملين وما يعرفونه عن حقيقة مزاعم الاحتيال، وفقًا لمصادر على دراية بعملهم.

وفي السياق، طور المدعون معلومات أكثر مما فعلت لجنة مجلس النواب، بعد أن استهدفت الاتصالات بين مساعدي حملة ترمب ومسؤولين جمهوريين آخرين لتحديد ما إذا كانت طلبات جمع الأموال التي تم إرسالها بعد الانتخابات مضللة عن قصد.

جدير بالذكر أن جهود جمع الأموال ليست سوى نقطة واحدة من محاور تحقيق سميث في محاولات ترامب عكس خسارته في صناديق الاقتراع.