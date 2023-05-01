انهى شاب حياة والده بطريقة وحشية في مدينة إب، وسط اليمن، وتعد هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال أسبوع.

تفصيلا، عثر اليوم الاثنين، على جثمان مواطن من أسرة “الحداد” مقتولاً بطريقة مروعة بجوار مدرسة أروى بحي الوازعية وسط مدينة إب.

وكان الضحية قد تهشم رأسه بشكل كامل، نتيجة تعرضه للضرب بمطرقة، اتضح لاحقاً أن أحد أبنائه هو من يقف خلف الجريمة المروعة التي هزت المجتمع.

وتأتي هذه الجريمة بعد يومين من جريمة قتل عنصر حوثي لأمه في مديرية العدين، غربي إب، بآلة حادة “فأس” على رأسها حتى فارقت الحياة.