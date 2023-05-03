ضجت وسائل الإعلام المصرية بجريمة قتل أم لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وتقطيع أجزاء من جثته وطهيها الأسبوع الماضي، وسط تساؤلات حول سبب إقدامها على مثل هذه الجريمة المروعة المخالفة للفطرة الإنسانية.

وتحدث محمد سعد، زوج القاتلة، خلال لقاء ببرنامج “الحكاية” عن بعض التفاصيل عن حياته مع زوجته حتى وقوع الجريمة قائلاً:” أن زوجته حرمته من رؤيته طفله”، لافتًا أن زواجه استمر لمدة 3 سنوات ونصف العام فقط.

وأضاف :”أن المشاكل الزوجية بدأت بينهما بسبب إصرار زوجته على الانتقال معه إلى منزلها الذي حصلت عليه من ميراث والدها، ورفضه الأمر، مُشيرًا إلى أنها رفعت عليه قضية خُلع بسبب ذلك.

وتابع:” أن زوجته انفصلت عنه وسكنت وحدها، ومنعته من رؤية طفله، موضحًا أن آخر مرة شاهد الصغير فيها كانت في رمضان وأنه علم بالحادث من أخيه.

يُذكر أن النيابة المصرية كانت أعلنت أن الأم اعترفت بارتكاب الجريمة وتوصل فريق من المحققين إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة.