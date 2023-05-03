كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن آخر تطورات الأزمة التي تحيط علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي بنادي باريس سان جيرمان، بعد إيقافه لمدة أسبوعين، عقب سفره إلى المملكة دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

وأشارت المصادر إلى أن ميسي قرر عدم التفكير في اتفاقه مع باريس سان جيرمان، الذي سبق أن توصل له مع ناصر الخليفي “رئيس النادي” خلال مونديال قطر حول تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم ثالث في حديقة الأمراء.

ولفتت إلى أن المملكة هي الوجهة الأقرب لميسي حاليا، وأن العقد سيمتد لعدة سنوات حال الموافقة عليه، مشيرة إلى أن البيئة المحيطة بميسي تتعامل مع عرض السعودية على محمل الجد، قبل الصدام مع باريس سان جيرمان.