روى منصور الشويعر، المستشار والباحث في التاريخ والتراث والموروث الشعبي، قصة أول ساعة ناطقة في المملكة.

وأوضح أن الساعة الناطقة في الرياض كانت من صنع ألماني، بمجهودات الأمير فهد بن فيصل أمير الرياض حينها.

وأضاف: “لكن اللي مايعرفه البعض في ساعة قبلها انشأت عام 1362 هـ، وهي أيضا من صنع ألماني، كانت في مجمع قصور المربع، وكان المشرف عليها لبناني لأن ماكينتها كانت في بيروت”.

وتابع: “وكانت ساعة ناطقة وكانت بصوت زوجة اللبناني، وكنا ننتظرها في الصغر حتى تتكلم وتشير للساعة، والمشايخ حينها زعلوا أنها بصوت مرأة وغيروه لصوت رجل”.