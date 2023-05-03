كشف المحامي ماجد قاروب عن أبرز القرارات التي تزامنت مع حملة مكافحة المخدرات.

وقال قاروب خلال ظهوره في برنامج سيدتي أن الجهات الحكومية بالدولة تتكاتف من أجل حملة مكافحة المخدرات ، لمباشرة الأعمال بشكل مباشر.

وتابع أننا اليوم نرى التكاتف في تداول المعلومات وتداولها بصورة مكنت حرس الحدود البحري والبري وجهات الضبط والأمن من القبض على المروجين والمهربين في القرى والمدن ، مشيراً إلى أن النجاح الميداني سيتبعه إجراءات أخرى من باقي الجهات الحكومية في مكافحة المخدرات، كالكشف على الموظفين المدنيين والعسكريين لثبوت خلو أجسامهم من المخدرات.

واختتم قاروب لقائه بأن مجرد طرح فكرة فصل الموظف المتعاطي أمر إيجابي جدا، لأن المؤسسة الحكومية أنه لن يوجد تهاون مع هذا الملف ولابد أن تكون هذه الفكرة جزء من منظومة المكافحة المجتمعية.

المحامي ماجد قاروب يكشف عن أبرز القرارات التي تزامنت مع حملة مكافحة المخدرات @MajedGaroub#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/QzFmme7nIV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 3, 2023

المحامي ماجد قاروب : النجاح الميداني يستتبعه إجراءات أخرى من باقي الجهات الحكومية في مكافحة المخدرات @MajedGaroub#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/0VujJCOeJ9 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 3, 2023