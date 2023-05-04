روت المواطنة عهد العتيبي تفاصيل تعرضها لحادث مروري مفجع فقدت على إثره والديها وأحد أطرافها.

وذكرت أنها تعرضت لغيبوبة وعندما استعادت وعيها لم تشعر بأنها فقدت أحد أطرافها، مضيفة أن ذلك كان من رحمة الله عليها، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضافت أن أخواتها لم يذكروا لها أنها فقدت والديها في الحادث رغم أنها شعرت بأن شيء غريب حدث لهما، وبعد خروجها من المستشفى أخبرها خالها بحقيقة الوضع لكنها سلمت أمرها إلى الله عز وجل.

وأكدت أنها شعرت باكتئاب وحزن لكنها قاومت هذا الشعور لكونها تؤمن بأن الله يهب للإنسان القوة على قدر الابتلاء، ومن هنا تقبلت وضعها وقررت عدم الاستسلام لأي حزن، وأصبحت عضوة في جمعية بتور.

في اليوم العالمي للمرور… عهد العتيبي تروي تفاصيل تعرضها لحادث مروري مفجع فقدت على إثره والديها وأحد أطرافها #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/cE12dUB4xw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023