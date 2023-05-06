كشفت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من مكة المكرمة، والرياض، والباحة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثل مبيعات/ صالة العرض (مكة المكرمة)، منسق تجاري (الرياض)، ممثل مبيعات/ صالة العرض (الرياض)، محلل المنتجات (الرياض)، ممثل مبيعات/ صالة العرض (الباحة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 5 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف