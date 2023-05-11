كان ينوي الشاب الأردني محمد الكيلاني إسعاد عائلته بإنهائه دراسته وقرب حصوله على درجة الماجستير، ليتحول ذلك إلى فاجعة بعد جريمة قتل أنهت حياته في ولاية لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض الشاب محمد الكيلاني البالغ من العمر 25 عاماً، لإطلاق نار في وضح النهار بعد خلاف على إحدى الطرق الرئيسية في لوس أنجلوس مع أحد سائقي المركبات، ليخرج السائق بعدها غاضباً ويطلق النار على الشاب الأردني الكيلاني ويرديه قتيلاً.

وقال والده هاني الكيلاني، أن نجله محمد قرر بعد إنهاء دراسة الثانوية التوجه للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة إدارة الأعمال هو ومجموعة من أصدقائه، وهو الأمر الذي حصل، لافتًا إلى أن نجله كان لديه الشغف ليتطور في العمل، حيث استطاع أن يعمل في مكتب عقاري كبير في لوس أنجلوس.

وأوضح أنه وعده صاحب المكتب أنه إذا حصل على درجة الماجستير سيرقيه في العمل ويسلمه زمام الأمور في المكتب، مشيراً إلى أن محمد بقي على تخرجه شهرين فقط قبل أن يذهب ضحية لهذه الجريمة الغادرة.

ومن جانبه، صرح الناطق الرسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن السفارة الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية ستتابع تفاصيل قضية مقتل الشاب الأردني.