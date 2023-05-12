أوضح الشيخ راشد المطوع حكم وضع قطعة من كسوة كعبة في ماء زمزم وشربها بنية الاستشفاء.
وقال المطوع :” الاستشفاء بقطعة من كسوة الكعبة ليس له أصل، وإنما ماء زمزم فإنه فيه من الشفاء ولكن وحده”
وأضاف ” أما ما يتعلق بكسوة الكعبة فإنها لم تكسى في الأصل إلا في أوان متأخر، فالتبرك بقماشها وكسوتها ليس له أصل”
حكم وضع قطعة من كسوة كعبة في ماء زمزم وشربها بنية الاستشفاء.. والشيخ د. راشد المطوع يحذرhttps://t.co/7J7X8QVDvv#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/E15I26mimN
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 11, 2023
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