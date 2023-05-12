أوضح الشيخ راشد المطوع حكم وضع قطعة من كسوة كعبة في ماء زمزم وشربها بنية الاستشفاء.

وقال المطوع :” الاستشفاء بقطعة من كسوة الكعبة ليس له أصل، وإنما ماء زمزم فإنه فيه من الشفاء ولكن وحده”

وأضاف ” أما ما يتعلق بكسوة الكعبة فإنها لم تكسى في الأصل إلا في أوان متأخر، فالتبرك بقماشها وكسوتها ليس له أصل”