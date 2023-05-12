قال استشاري الطب النفسي، جمال الطويرقي، إن متعاطي ⁧الشبو⁩ قد يموت من أول استخدام كما يجعل المتعاطي يعتقد بأن جميع من حوله “أعداء” لذا يجعل المدمن يصبح عنيف.

وأكد أن مروجو المخدرات يبحثون عن المواد المخدرة التي تكون سهلة في التصنيع وسهلة في البيع ورخيصة في إعدادها، ومادة الشبو تعد سريعة في التحضير، ومكوناتها معروفة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأضاف أن مادة الشبو تحتوي على نسبة عالية من الإمفيتامين، وبعد وصول المدمن لمرحلة النشو ترتفع درجة حرارته لدرجة تجعل من الصعب خفضها إلا من خلال طبيب أو بنقله من المستشفى.

ولفت إلى أن الشبو به مادة تسبب الهلوسة والهيجان والشكوك فيمن حوله، وقد تدفعه إلى مهاجمة الأشخاص الآخرين، مضيفا أن بعض مروجو المخدرات يشجعون الفرد على تعاطي الحشيش وبعدها يخلطون معها مواد أخرى تكون أقوى لجذبه للأنواع الأخرى من المخدرات.