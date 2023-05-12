يواجه صانع محتوى على يوتيوب، يعمل أيضاً طيّاراً، احتمال السجن حتى عشرين عاما، بعدما تسبب طوعاً بتحطم طائرته عقب هروبه منها خلال رحلة جوية من أجل المشاهدات ثمّ نشر مقطعاً مصوراً عن الحادثة عبر الإنترنت.

وقام “اليوتيوبر” بتصوير نفسه خلال الرحلة فوق كاليفورنيا في نوفمبر 2021، حيث ظهر في الفيديو كأنه يواجه مشكلة فنية أثناء الرحلة، قبل أن يقذف نفسه إلى خارج الطائرة حاملاً عصا سيلفي في يده، ثم يهبط بالمظلة في الطبيعة.

وبين الفيديو تحطم الطائرة في غابة لوس بادريس الوطنية، ويظهر جيكوب في المقطع وهو يشق طريقه بين الأحراج ويجتاز تلالا في ما يشبه الكفاح للعودة إلى العالم الحضري. ويقول في المقطع إنه “عطشان وتائه في الغابة”.

وفتحت وكالات فدرالية تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة. وتلقى تريفور جيكوب أمراً بالاحتفاظ بحطام طائرته.

وأكد اليوتيوبر إنه لا يعلم بمكان تحطم الطائرة، لكنّ وثائق قضائية أظهرت أنه وصديقه أخرجا الحطام من الغابة بالاستعانة بطوافة، بعد أسبوعين من الواقعة.

واعترف تريفور جيكوب بأنه أراد إعاقة تقدّم التحقيق من خلال التخلص من الحطام، وبأنه أنجز الفيديو لكسب المال في إطار شراكة مع إحدى الشركات.

