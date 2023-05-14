شددت الدكتورة إيرينا يوزوب خبيرة التغذية الروسية على التحذير من أضرار الإفراط في استهلاك الملح.

وقالت يوزوب :” أن زيادة الملح في الجسم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى، حيث أنه عندما يرتفع مستوى الملح في الجسم، تضطر الكلى إل العمل المكثف للتخلص منه، أي يزداد العبء على الكلى، ما يمكن أن يؤدي إلى تلفها.”

وأضافت :” أن زيادة كمية الملح في الجسم تدمر الأوعية الدموية والقلب وتساهم في ارتفاع مستوى ضغط الدم.”

وتابعت :” يجب التخلي عن استهلاك الملح 3-5 أيام، وسوف يشعر الشخص باختلاف إشارات مستقبلات الذوق.”

وفي السياق، أكدت أن التخلي التام عن استهلاك الملح يهدد الجسم بحصول خلل في عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز البولي والجهاز العصبي.