وجه الخبير العقاري والاقتصادي، المهندس أحمد الفقيه، نصائح للحفاظ على الأموال باستغلالها في شراء العقار.

وقال أحمد الفقيه، أنه عندما هبطت العملة التركية كان العقار الملاذ الآمن لحفظ وتنمية أموال الناس وحمايتها من التضخم، وكذلك ما حدث عندما هبطت قيمة الجنية المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع إحدى المختصات، موقف سوق العقار البريطاني، عندما هبطت عملة بريطانيا (الباوند)، والتي قالت أن سعر العقار ارتفع في بريطانيا حينها، ولكن المالك لم يتأثر بذلك فسعر الباوند عاد وانخفض، والمستفيد هو من يقوم بالشراء.